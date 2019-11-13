مجلس المقدادية لـ

2019/11/13 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أفاد مراسل "العهد نيوز" في ديالى ، اليوم الاربعاء، عن السيطرة على النزاع المسلح في منطقة الكليولات في قضاء المقدادية بديالى.

وقال رئيس مجلس

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