كيف تقرأ الرسائل المحذوفة عبر

2019/11/13 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بماذا تتفوق برامج التراسل الفوري على الرسائل القصيرة (SMS) التي يتم إرسالها عبر المخدم إلى المستخدم؟ وهنا يكون جواب الأغلبية هو مجانية هذه

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