مجلس الشورى السعودي يوافق على مذكرات تفاهم مع العراق بمجالات الكهرباء والنفط والغاز

2019/11/13 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس الشورى السعودي على عدد من مذكرات التفاهم مع العراق في مجالات الكهرباء والنفط والغاز.

وأكد مجلس الشورى في تغريدة على حسابه بتويتر، الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي بين وزارة الصناعة بالمملكة ووزارة الصناعة والمعادن بالعراق، للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، على أن يبدأ تزويد العراق بالطاقة الكهربائية بداية صيف الفين وعشرين.

وكانت هيئة الربط الكهربائي الخليجي اعلنت في وقت سابق عزمها طرح مناقصة تنفيذ مشروع ربط العراق بالشبكة الخليجية، في النصف الثاني من العام الجاري خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الى السعودية.

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