في رده على الصدر.. مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة ملتزمة بعراق قويٍ ومزدهرٍ

2019/11/13 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق رفض مسؤول أميركي، ما جاء في بيان لزعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، الذي كان قد هاجم واشنطن على خلفية بيان للبيت الأبيض، أعرب فيه الأخير، عن قلقه العميق إزاء […]

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