اتحاد السلة يستأنف نشاطاته بعد توقفه بسبب الاحتجاجات

2019/11/13 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، اليوم الاربعاء، استئناف نشاطاته، بعد توقفه لمدة، نتيجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت مدن وسط وجنوب العراق.

وقال الاتحاد العراقي لكرة السلة في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز انه قرر استئناف نشاطاته للموسم 2019 / 2020 وذلك يوم الـ 23 من شهر تشرين الثاني الجاري.

واضاف البيان انه من ضمن النشاطات، الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

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