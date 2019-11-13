2019/11/13 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستجواب وزراء في مجلس النواب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستجواب وزراء في مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستجواب وزراء في مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).