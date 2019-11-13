حتى اشعار آخر.. ايقاف إجازات النواب العراقيين

2019/11/13 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، إيقافه منح إجازات لأعضائه بسبب "الظروف" التي يمر بها البلد....

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