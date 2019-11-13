2019/11/13 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت قيادة شرطة ميسان، الأربعاء، عن مصادرة مواد مخدرة وأسلحة واعتدة واعتقال حائزيها من بينهم مطلوب للعدالة في السيطرات الخارجية .وقالت الشرطة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “مفارزها تمكنت من ضبط أسلحة نارية واعتدة فضلا عن مصادرة مواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي”، مشيرة، الى “اعتقال إثنين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة واثنين آخرين أحدهم مطلوب وفق المادة ٤٥٦”.وأضافت القيادة “فيما تم ضبط أحد الأشخاص بحوزته أسلحة نارية نوع كلاشنكوف عدد ٢ و ١٥٠ اطلاقة ومخازن للعتاد عدد ٩ تم ضبطها داخل سيطرات التفتيش الأمنية”، مؤكدةً أن “المفارز احالت المعتقلين مع المضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهم من الإجراءات القانونية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان: مصادرة مواد مخدرة وأسلحة نارية واعتقال حائزيها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان: مصادرة مواد مخدرة وأسلحة نارية واعتقال حائزيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).