البرلمان يحدد سقفا زمنيا لتشريع قوانين مهمة وموعد استجواب وزيرين {موسع}

2019/11/13 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب في جلسته الرابعة عشرة التي عقدت برئاسة ‏محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس اليوم ‏الاربعاء وبحضور ‏‏229 نائبا‏ قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين، وأكد على مضي المجلس بوضع خارطة طريق لتشريع القوانين خلال فترة زمنية قصيرة لمعالجة ازمات البلاد المتراكمة ومكافحة الفساد استجابة لمطالب المتظاهرين، محددا موعدين لاستجواب وزيري الصناعة والزراعة.

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