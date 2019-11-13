الكعبي يشيد بدور الملاكات التدريسية في دعم التظاهرات ويدعوهم لتعويض الطلبة

2019/11/13 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ،اليوم الاربعاء، بدور مديريات التربية في بغداد والمحافظات ونقابة المعلمين، في دعم حركة التظاهرات المطالبة بالإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية وانهاء الفساد ومحاسبة المفسدين ".

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