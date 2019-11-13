بالصور.. متظاهرو الغراف يحرقون منزل نائب عن الفتح وشقيقه في ذي قار

2019/11/13 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن عددا من المتظاهرين أقدموا على حرق منزل النائب عن كتلة بدر في قضاء الغراف بذي قار، رزاق محيبس.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “عددا من المتظاهرين أقدموا على حرق منزل النائب عن كتلة بدر في قضاء الغراف بذي قار، رزاق محيبس بالكامل”.وأشار الى أن “المتظاهرين توجهوا الى […]

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