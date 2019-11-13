مدير العمليات العسكرية السابق يكشف عن دمج سواق وعمال خدمة بصفوف ضباط الجيش أيام بريمر-بالفيديو

2019/11/13 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من لقاء متلفز سابق للمدير السابق لمركز العمليات المشتركة اللواء غازي خضر عزيزة، تحدث فيه عن تفاصيل لعملية “دمج” بعض العناصر الحزبية في صفوف الجيش العراقي، في السنوات التي تلت الغزو الأميركي للبلاد.وقال عزيزة في لقاء مع قناة “روسيا اليوم” إن بعض الذين حملوا رتباً […]

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