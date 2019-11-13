بارزاني: الإقليم مستعد للتعاون مع القوى الوطنية في إجراء الإصلاحات الشاملة

2019/11/13 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه مساء اليوم مع رئيس اقليم كردستان نيچيرفان بارزاني مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومستقبل العملية السياسية في ظل تطورات المرحلة الراهنة.

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