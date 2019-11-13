مجلس النواب يستضيف ممثلة الأمم المتحدة

2019/11/13 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، في مبنى المجلس ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، خلال استضافة حضرها نائباه ورؤساء الكتل النيابية.

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