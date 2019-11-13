عبد المهدي لبعثة الاتحاد الإوروبي: أوامر مشددة للقوات الأمنية بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين

2019/11/13 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، مع اعضاء بعثة الاتحاد الاوربي في العراق ، العلاقات بين العراق واوربا وتعزيز المصالح المشتركة ، وسبل منع عودة عصابات داعش الارهابية ، ودور العراق في امن واستقرار المنطقة .

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