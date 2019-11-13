مرصد الحريات الصحفية يدين اعتقال سلطات السليمانية لمدير إذاعة الصوت آزاد عثمان

2019/11/13 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية قيام السلطات الأمنية في إقليم كردستان باعتقال الصحفي آزاد عثمان مدير إذاعة “الصوت”، بعد رفع دعوى قضائية ضده من قبل أحد المدراء العامين في مدينة كلار التابعة لمحافظة السليمانية.وقال زملاء الصحفي المعتقل لممثل المرصد التابع لنقابة الصحفيين إن آزاد نشر خبراً عن عرقلة إحدى المزارع لإكمال أحد […]

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