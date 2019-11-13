سائرون: على الاطراف السياسية احترام إرادة الشعب وتحقيق مطالبه

2019/11/13 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادرأى رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، الأربعاء، إن البلاد تقف أمام مفترق طرق، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى احترام إرادة الشعب والاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة.

وقال المعموري في بيان تلقته “كلكامش برس، إن “التظاهرات الجماهيرية للمطالبة بالحقوق المشروعة حالة صحية تأتي بهدف تقويم عمل الدولة وتصحيح المسار السياسي الذي تسير عليه ، لافتاً إلى : إن المطالبة بتحقيق الاصلاح الشامل في مختلف مفاصل الدولة أمر لا يختلف عليه أحد”.

وأوضح إن “كتلة سائرون النيابية تقف بكل قوة إلى جانب الحراك الشعبي وتساند توجهاته الحقة وتبذل قصارى جهدها لتلبية مطالبه كافة ، مؤكداً : إننا مازلنا عند وعدنا وقسمنا بأن نؤدي مهماتنا ومسؤولياتنا القانونية بتفان وإخلاص وأن نحافظ على استقلال العراق وسيادته ونرعى مصالح شعبه وأن نعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة”.

وأضاف المعموري: “وبعد التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية الحاشدة فإن البلاد اليوم تقف أمام مفترق طرق يحدد مصيرها”، داعياً “جميع الأطراف السياسية إلى النزول عند رغبة أبناء الشعب واحترام إرادتهم والاستجابة للمطالب المشروعة التي ينادون بها”.

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