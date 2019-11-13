2019/11/13 | 20:21
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: الديوانية تشهد 3 اعتصامات بمشاركة آلاف المواطنين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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