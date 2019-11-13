بلاسخارت: قطع خدمة الانترنت في العراق لم يكن يليق بمجتمع حر وديمقراطي

2019/11/13 | 20:26

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، إن العراقيين لن يرتضوا الافراط في الوعود والتقصير في تنفيذها، فيما أكدت أن مناخ الغضب والخوف هو الأكثر تدميراً.

بغداد اليوم- بغداد

اكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019، ان المتظاهرين في العراق دفعوا الكثير من الخسائر البشرية لإيصال صوتهم.

وقالت بلاسخارت في كلمتها خلال استضافتها في جلسة مجلس النواب اليوم، ان &qu

بغداد اليوم _ متابعة

أسفرت عملية فرز الأصوات في مجلس نواب الشعب في تونس، عن انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، عقب حصوله على 123 صوتا.

وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 207 أصوات، ولم تسجل أي ورقة ملغاة، مع تسجيل 10 ورقات بيضاء، بحسب موقع &quo

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