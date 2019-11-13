2019/11/13 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن قوة كبيرة وصلت إلى مشارف قضاء الغراف لإحكام السيطرة عليها.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " قوة أمنية كبيرة يرأسها قائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد القريشي (ابو الوليد) وصلت إلى مشارف قضاء الغراف شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة من اجل إعادة أحكام القبضة الأمنية عليها".

وتابع، أن " القوة تهدف إلى ملاحقة الخارجين عن القانون من المتظاهرين السلميين والذين يحرقون منازل المسؤولين ".

وكان متظاهرو الغراف احرقوا مساء اليوم منزلي النائب عن تحالف الفتح رزاق محيبس وشقيقه، فيما يستعدون لاحراق منازل مسؤولين آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: (ابو الوليد) على رأس قوة أمنية كبيرة يصل الغراف لإحكام قبضته عليها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: (ابو الوليد) على رأس قوة أمنية كبيرة يصل الغراف لإحكام قبضته عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).