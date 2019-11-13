English | كوردى

الصدر يحذر المتظاهرين من أنامل تعبث بالكيبورد


الصدر يحذر المتظاهرين من أنامل تعبث بالكيبورد
2019/11/13 | 20:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخبر و إعرابه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يحذر المتظاهرين من أنامل تعبث بالكيبورد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يحذر المتظاهرين من أنامل تعبث بالكيبورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).

كامل التفاصيل في: قناة العالم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا