سائرون ترفض مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.. وهذا هو السبب

2019/11/13 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق رفضت الكتلة النيابية لتحالف #سائرون، اليوم الاربعاء، مشروع قانون انتخابات #مجلس_النواب الذي وافق عليه #مجلس_الوزراء، معللةً ذلك أنه يكرس هيمنة الأحزاب المتنفذة.وقالت كتلة “سائرون” في بيان […]

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