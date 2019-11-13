نص كلمة بلاسخارت في البرلمان العراقي: حان الوقت لإعطاء الأولوية لمصلحة البلاد فوق كل شيء

2019/11/13 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 السيد الرئيس، أصحاب المعالي، السيدات والسادة أولاً، أتقدم لكم بجزيل الشكر على منحي فرصة التواجد بينكم اليوم وتبادل الآراء بعد كلمتي الافتتاحية حول -ما أعتقد أننا نتفق جميعاً أنه- مرحلة حاسمة لشعب العراق.ولكن وقبل أن أكمل، أود أن أدعوكم للانضمام إلىّ في دقيقة صمت، حداداً على من لقوا حتفهم […]

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