سامح عسكر - في نظريات الخلق عند المسلمين

2019/11/13 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر في الفلسفة توجد نظريتين للخلق عند المسلمين، وبعيد عن القصة وسردها لكن بالطريقة الذي أوجد الله بها العالم انشق المسلمون لفرق..النظرية الأولى: الإبداع والخلق..ومنها جاءت صفتي (الخالق والبديع) وفيها أن هاتين الصفتين هما صفات فعل أي حدوث عند الأشاعرة، لأن الله خلق الإنسان مثلا ولكن لم يخلق العنقاء بعد لكنه قادر على خلقها لذلك وصلوا إلى أن صفة القدرة هي صفة ذات مع ستة صفات آخرين أجملوها بما يعر......

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