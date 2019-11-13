المالكي والبارزاني يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحزم الإصلاحات

2019/11/13 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع رئيس اقليم كردستان نيچرفان البارزاني مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة بحث العملية السياسية في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها العراق في المرحلة الراهنة وتطابق وجهات النظر حيال التغيرات وكيفية معالجة ازمة التظاهرات من خلال تحقيق المطالب المشروعة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تسهم في تصحيح مسار العملية السياسية .

من جانبه أكد البارزاني استعداد الاقليم للتعاون مع بقية القوى الوطنية في تلبية مطالب الشعب العراقي واجراء الإصلاحات الشاملة، والمضي نحو تكريس دعائم الأمن والاستقرار في العراق.

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