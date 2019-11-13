العيساوي: تدويل وضع العراق سيجعل الجميع يدفعون ثمناً باهضاً

2019/11/13 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، عباس العيساوي، من تدويل الوضع في العراق.

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