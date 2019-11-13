نص كلمة بلاسخارت في مجلس النواب وتفاجئ الحضور بصراحة متناهية

2019/11/13 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية على ضرورة الاستماع لمطالب المتظاهرين وإجراء الاصلاحات المطلوبة.

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