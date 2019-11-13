واع تنشر نص كلمة الممثلة الأممية خلال اجتماعها في مجلس النواب

2019/11/13 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية كلمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في مجلس النواب بحضور رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان.

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