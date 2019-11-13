2019/11/13 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبدالحسين بريسم

يا وحشة الروح حين يجتاحها قلق

وياغربة الفتى

حينما يسكره

العشق

٠٠٠٠٠٠

لاتكتب على الجدران - احبك -

فان كثرة الجدران

لا تسع

العاشق

٠٠٠٠٠٠٠

لا اطمع ببعضك فاني بكلك اطمع

ولا اجيد بوحي لك صمت

فانا بك

انطق

٠٠٠٠٠٠٠

يا كل قلبي والروح والجسد يتبع

فانا سفن يشتاقها

وجدا كلها

الغرق

٠٠٠٠٠٠٠

يا مطفى النيران عن ثوب حبه

خوفا عليه

وعشقا

وهو يحترق

٠٠٠٠٠٠٠

يا مشعلا كل حروف قلبه

رفيف حرائق

وفراشات روحه

خبلا

تعشق الحرائق

٠٠٠٠٠

واني بخيل حريص على حبك اسعى

وفي غيره

كريم القلب

اخفي وانطق

٠٠٠٠٠٠٠٠٠

لا اسعى بقلبي الى خطوات غش ولا دجل

وانما هي راياتي بيضاء

لا تغرب

ولا تشرق

٠٠٠٠٠٠

غريب بلا وطن اعشقه الوح للوطن

هل رد التحية

بعشق

ذلك العشق

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