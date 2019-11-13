السعودية توقع مذكرات تفاهم مع العراق بمجالات الكهرباء والنفط والغاز

2019/11/13 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشورى السعودي، الاربعاء ، على عدد من مذكرات التفاهم مع عدة دول؛ أبرزها مع العراق بمجالات الكهرباء والنفط والغاز.

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