وزير التجارة يعلن تخصيص 205 مليار دينار لتنفيذ مشاريع مختلفة في بابل

2019/11/13 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة، محمد العاني، الأربعاء، تخصيص مبلغ 205 مليار دينار عراقي لتنفيذ مشاريع في قطاعات مختلفة في محافظة بابل، فيما أشار إلى اطلاق مبلغ 130 مليار دينار لاستحداث مشاريع تربوية وبناء مدارس بالمحافظة.

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