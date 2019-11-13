اوبك: الاتفاق بين بكين وواشنطن سيزيل

2019/11/13 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب أمين عام منظمة "أوبك" محمد باركيندو ،الاربعاء، عن أمله بأن تتوصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق يضع حدا للحرب التجارية، مشيرا إلى أن ذلك سيزيل "غيمة قاتمة" تخيم على سوق النفط.

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