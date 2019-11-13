2019/11/13 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتعزيز سبل التعاون بين المملكة والأسواق العالمية الصباح الجديد – وكالات: أتمت المنصة اللوجستية السعودية، المبادرة الحكومية المكلفة بدعم نمو القطاع اللوجستي في المملكة محطتها الثالثة ضمن حملتها التسويقية العالمية في العاصمة المصرية القاهرة.وأبرزت الفعالية التي أقيمت بمشاركة المتخصصين في القطاع اللوجستي في القاهرة أحدث التوجهات، مسلطة الضوء على فرص الاستثمار الراهنة في القطاع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنصة اللوجستية السعودية تروج لفرص الأعمال والاستثمار في مصر) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنصة اللوجستية السعودية تروج لفرص الأعمال والاستثمار في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).