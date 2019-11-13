آخر ما يحتاجونه.. التملق

2019/11/13 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من دون أدنى وجع من عقل أو ضمير يجتر غير القليل من الذين سمموا الحقل الاكثر اهمية في حياة المجتمعات والامم (الثقافة والفكر والاعلام) خطابات التملق والتزلف للشريحة الاصغر سناً للمشاركين في الاحتجاجات الاخيرة، والذين يشكلون الجسم الاساس والانفعالي لها.سلوك هو أقرب ما يكون لطقوس الاعتراف في الكنائس، حيث يتم عبر تلك الممارسة التي ...

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