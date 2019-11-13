2019/11/13 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحلام يوسف لا يختلف اثنان على ان حب الذات أساس لحب الاخر والوطن والحياة، فلا يمكن ان تحب أحدا، ولا يمكن ان تحب بلدك وتحرص عليه الا ان كنت تحب نفسك، لكن هناك بعض الأشخاص تحول حبهم لنفسهم الى نرجسية.ما هي النرجسية؟ ولماذا بعض الأشخاص يعترفون بنرجسيتهم وبفخر؟ هل يعرفون معناها حقا؟ ابتسام كاظم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النرجسية ميزة ام عيب؟) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النرجسية ميزة ام عيب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).