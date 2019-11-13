الحكيم يصل واشنطن لحضور الاجتماع المصغر لدول التحالف ضد داعش بدعوة من بومبيو

2019/11/13 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاربعاء، عن تواجده في العاصمة الامريكية واشنطن لحضور اجتماعات وزراء خارجية دول التحالف ضد داعش.

وقال الحكيم في تغريدة على حسابه بموقع تويتر واطلعت "الغد برس" عليها "في واشنطن لإجراء لقاءات ثنائية مع الجانب الأمريكي والمشاركة في الاجتماع المصغر لوزراء خارجية دول التحالف ضد داعش بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، واجراء لقاءات مع بعض وزراء خارجية الدول المشاركة".

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