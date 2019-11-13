القضاء العراقي يستقدم وزراء ومحافظين ودرجات خاصة

2019/11/13 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، أن القضاء العراقي قادر على الإطاحة برؤوس الفساد وكبار المسؤولين الفاسدين في الحكومة الحالية والحكومات السابقة، ...

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