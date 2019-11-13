2019/11/13 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، ان محكمة جنايات بابل حددت 17 من الشهر الحالي موعدا لمحاكمة المحافظ كرار العبادي بتهمة التزوير.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "محكمة جنايات بابل حددت 17 تشرين الثاني الحالي، موعدا لمحاكمة كرار العبادي وفق المادة 298/ تزوير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: جنايات بابل تحدد 17 تشرين الثاني موعدا لمحاكمة المحافظ كرار العبادي بتهمة التزوير) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: جنايات بابل تحدد 17 تشرين الثاني موعدا لمحاكمة المحافظ كرار العبادي بتهمة التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).