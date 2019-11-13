نقابة المعلمين في المثنى تدعو لتظاهرة تربوية صباح يوم غد الخميس

2019/11/13 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت نقابة المعلمين فرع المثنى، اليوم الاربعاء، الكوادر التربوية الى التجمع صباح يوم غد الخميس في مقر النقابة للخروج بتظاهرة كبرى.

وقالت النقابة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "كانت ومازالت نقابتكم المجاهدة في المثنى صوتكم الامين وقلبكم النابض لم تتردد أو تتراجع عن موقفها الثابت والصادق تجاه ما يمر به عراقنا الجريح، وبعد ان نالت شرف ثقتكم وثقة الشارع العراقي بما تحمل من رمزية معنوية جعلتها في مقدمة الصفوف ومحط اعجاب الجميع ونقطة انطلاق نحو ساحات الاعتصام والتظاهر".

واضافت "لذا نعلن لكم دعوتنا لجميع كوادرنا التعليمية والتدريسية للتجمع صباح يوم غد الخميس 11/14 في التاسعة صباحا بمقر نقابة المعلمين فرع المثنى للانطلاق بتظاهرة تربوية كبرى للتضامن مع دماء الشهداء الاحرار والحقوق المشروعة التي سقطت على مذبح الحرية في ساحات وطرقات العراق الأبي".

وتابعت "لذا نهيب بكم الحضور المكثف والعارم لنسجل موقف اآخر في سفر مواقفكم الخالدة، وتاتي دعوتنا للتظاهر السلمي استجابة لقرار نقابة المعلمين المركزية ونزولا عند رغبة كوادرنا التربوية لممارسة حق هذا اليوم ليكون غدا الخميس كونه آخر يوم بالاسبوع لاتاحة الفرصة الأكبر للمشاركة الجماهيرية في اطار حقنا الدستوري بالتظاهر السلمي".

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