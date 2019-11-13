قتل إرهابي وتدمير 8 انفاق ومضافات تابعة لداعش بصلاح الدين

2019/11/13 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

افادت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الأربعاء، قتل إرهابي وتدمير 8 أنفاق ومضافات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في جبال حمرين.

وذكرت القيادة في

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