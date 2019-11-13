لماذا أيران؟!

2019/11/13 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كندي الزهيري

لا يخفى على أحد ، دور كبير في التحريض والدعم الذي يقدمه الأمريكان ، من أجل تدمير الثورة الإسلامية الإيرانية .إذ نضرنا إلى المنطقة

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