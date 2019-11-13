بالفيديو.. السمك “المسكوف” يحل ضيفاً على موائد المتظاهرين في ساحة التحرير

2019/11/13 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد فيما يستمر توافد العراقيين على ساحة التحرير ببغداد للمشاركة في التظاهرات هناك؛ يقوم كثير من المواطنين بالتبرع بالأطعمة والدواء والأغطية، لتلبية احتياجات المتواجدين هناك.السمك المسكوف كان حاضراً هذه المرة في أمسيات تشرين الثاني الباردة في الساحة، حيث أظهر مقطع فيديو تجمع مواطنين حول موقد شواء للسمك المسكوف على الطريقة البغدادية.ويفضل مئات […]

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