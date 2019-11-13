2019/11/13 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، موعد إجراء مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، المؤجلة من المرحلة العاشرة بالمسابقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باليوم والساعة.. تحديد موعد "الكلاسيكو" الذي طال انتظاره) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باليوم والساعة.. تحديد موعد "الكلاسيكو" الذي طال انتظاره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).