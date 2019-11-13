البرلمان يستضيف بلاسخارت ويبحث المبادرة الأممية للخروج من الازمة الحالية

2019/11/13 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضاف مجلس النواب العراقي ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، في اجتماع حضره رئيسه محمد الحلبوسي ونائباه ورؤساء الكتل النيابية لبحث الاوضاع الراهنة

وأكد الحلبوسي، تضامن جميع القوى السياسية في المجلس للمضي بالتشريعات الضرورية واللازمة، ولا سيما القوانين الإصلاحية التي تم ذكرها سواء كانت معنية بالنظام الانتخابي أم تلك المتعلقة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، داعيا السلطة التنفيذية إلى إرسال القوانين المتبقية بشكلٍ عاجلٍ، والتي لن يدخر مجلس النواب أي جهد في إقرارها، وسيكون على قدر المسؤولية لمعالجة إخفاقات السنوات السابقة.

من جهتها، قدَّمت بلاسخارت خلال الاستضافة عرضا لمقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، والتي تضمنت إجراءات فورية وأخرى قصيرة الأمد وأخرى متوسطة، وشملت إصلاحات للنظام الانتخابي، وقطاع الأمن، وملف مكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وسن عددٍ من القوانين، ومنها قانون “من أين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والضمان الاجتماعي، وحل أزمة السكن، والنفط والغاز، ومجلس الإعمار، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

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