الكتل السياسية تبقي عبد المهدي.. وتنتظر “البرد والمطر” لفض الاحتجاجات

2019/11/13 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشف ائتلاف #النصر، الذي يتزعمه #حيدر_العبادي، اليوم الأربعاء، عن وجود اتفاق بين أغلب الكتل والأحزاب السياسية، على إبقاء عادل عبد المهدي في منصبه واكمال دورته الرئاسية.[…]

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