من متظاهري ساحة التحرير الى الأردن: منازلة كروية عراقية ضد إيران

2019/11/13 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬ إذا‭ ‬كانت‭ ‬أنظار‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬بقلب‭ ‬بغداد‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬معاقل‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬العراقية‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتغييرها،‭ ‬ستكون‭ ‬العيون‭ ‬شاخصة‭ ‬صوب‭ ‬الأردن‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬يلاقي‭ ‬أسود‭ ‬الرافدين‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تتعدى‭ ‬رمزيتها‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬فيما‭ ‬يستنفر‭ ‬العراقيون‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬لتشجيع‭ ‬الفريق‭ ‬العراقي‭ […]

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