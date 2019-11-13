اللبنانيون يقطعون الطرق الرئيسية مجدداً ويتظاهرون قرب قصر عون

2019/11/13 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ قطع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الأربعاء‭ ‬مجدداً‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وتجمع‭ ‬المئات‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬بيروت،‭ ‬غداة‭ ‬تصريحات‭ ‬للرئيس‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬اعتبروا‭ ‬أنها‭ ‬تتجاهل‭ ‬مطالبهم‭ ‬التي‭ ‬يرفعونها‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬لتغيير‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭. ‬واقترح‭ ‬عون‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تم‭ ‬بثها‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزة‭ ‬اللبنانية‭ ‬تشكيل‭ […]

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