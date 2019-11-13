2019/11/13 | 21:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم أن الساعات المقبلة ستكون أكثر حسماً لجهة رد سرايا القدس.
وأضاف: " لدينا معلومات أن رئيس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجهاد الإسلامي: الساعات المقبلة حاسمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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