الجهاد الإسلامي: الساعات المقبلة حاسمة

2019/11/13 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم أن الساعات المقبلة ستكون أكثر حسماً لجهة رد سرايا القدس.

وأضاف: " لدينا معلومات أن رئيس

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