صحافة الكيان الإسرائيلي تهاجم المرجعية الدينية وتصفها بالعدو الشبح

2019/11/13 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع استخبارتي "إسرائيلي" عن الخطر الحقيقي الذي يواجه بقاء الدولة العبرية في القرن الواحد والعشرين.





و نشر موقع "ديبكا" الاستخباراتي الصهيوني، تقريراً يتحدث عن

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