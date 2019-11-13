قائد عمليات الرافدين يصف وضع الغراف بـ

2019/11/13 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف قائد عمليات الرافدين، اللواء جبار الطائي، ما يجري في قضاء الغراف بمحافظة ذي قار الذي يشهد تظاهرات شعبية بانه "أمر مؤلم".

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